LIVE Grand Prix d’Amerique 2026 in DIRETTA | via alla gara! Frank Gio unico cavallo italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Josh Power prende la testa all’inizio della retta d’arrivo! Josh Power ed Inmarosa secondo e terzo. Attacco di Go On Boy! Epico Kronos supera Keep Going: sono primo e secondo! Francesco Zet prende la testa davanti a Keep Going! Parte bene Keep Going! PARTITI! 16.18 Iniziano le operazioni immediatamente precedenti la partenza, i cavalli si stanno avvicinando allo start. 16.15 Mancano 5 minuti al via della gara, che si preannuncia durissima sotto una pioggia battente! Ultima sgambata per i cavalli prima della partenza. 16.11 Tra i padroni di casa c’è il favorito numero uno, Go On Boy, secondo lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Grand Prix d’Amerique 2026 in DIRETTA: Go On Boy favorito, l’Italia punta su Frank GioBenvenuti alla diretta del Grand Prix d’Amerique 2026, corsa di ippica che si svolge oggi, domenica 25 gennaio, presso l’ippodromo di Vincennes a Parigi.

