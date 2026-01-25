LIVE Grand Prix d’Amerique 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della gara!

Segui in tempo reale il Grand Prix d’Amerique 2026, una delle competizioni più prestigiose nel mondo del trotto. Tra pochi minuti si apriranno le corse dei 18 cavalli selezionati, pronti a disputarsi un montepremi complessivo di un milione di euro. Resta aggiornato con la nostra diretta per non perdere nessuna fase della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Inizia la sfilata dei 18 cavalli partecipanti! 16.05 I migliori diciotto cavalli del Gruppo 1 Internazionale si daranno battaglia per il premio di 450mila euro destinato al vincitore (1 milione di euro il montepremi totale). Il campo partenti sarà composto da 13 cavalli transalpini, 4 svedesi e 1 italiano. 16.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale del Gran Prix d’Amerique 2026 di ippica, in programma sulla pista del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia): tra pochi minuti si disputerà l’edizione numero 105, dato che la prima manifestazione risale al 1920 ma nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla diretta del Grand Prix d'Amerique 2026, corsa di ippica che si svolge oggi, domenica 25 gennaio, presso l'ippodromo di Vincennes a Parigi.

LIVE Grand Prix d’Amerique 2026 in DIRETTA: Go On Boy favorito, l’Italia si affida su Frank GioBenvenuti alla diretta del Grand Prix d’Amerique 2026, ospitato all’ippodromo di Vincennes a Parigi.

