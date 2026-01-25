LIVE Conegliano-Scandicci 3-0 Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA | primo trofeo stagionale per le venete!

Segui la diretta della partita tra Conegliano e Scandicci, valida per la Coppa Italia femminile 2026. La sfida si è conclusa con una vittoria per 3-0 delle venete, conquistando il primo trofeo stagionale. Resta aggiornato per tutte le ultime notizie e risultati in tempo reale. Grazie per averci seguito e buona serata.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 16.54: La migliore in campo, nonostante il tre ace subitoi, nonostante qualche momento di difficoltà in avvio, a nostro avviso è stata Gabi che ha chiusop con 22 òpunti, alcuni dei quali pesantissimi, il suo match, 20 punti per Haak, 13 per Zhu, Chirichella 7 punti, FRahr 6 punti. In casa Scandicci 17 punti di Skinner, 16 punti di un’esausta Antropova, 8 punti Weitzel e Bosetti 16.52: Scandicci è vicina, vicinissima, a Conegliano in questo momento ma le venete hanno ancora qualcosa in pi, almeno oggi lo hanno avuto e in ogni set con una protagonista diversa nel finale: Zhu nel primo, Gabi nel secondo e Chirichella nel terzo 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Conegliano-Scandicci 1-0, Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA: le venete vincono un primo set tiratissimo, 31-29

LIVE Conegliano-Scandicci, Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!

