LIVE Conegliano-Scandicci 2-0 Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio anche nel terzo set 12-12

Segui in tempo reale la partita di Coppa Italia femminile 2026 tra Conegliano e Scandicci, con aggiornamenti costanti e dettagli sul punteggio e le azioni salienti. La sfida si mantiene equilibrata, con il punteggio di 12-12 nel terzo set. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi di questa importante gara di volley femminile.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-12 La slash di Chirichella 12-12 La slash di Bosetti 12-11 Errore al servizio Conegliano 12-10 Murooooooooooooooo Woloooooooooooooooosz 11-10 Vincente Haak da zona 2 sulle mani del muro 10-10 Errore al servizio Conegliano 10-9 Primo tempo Fahr 9-9 Mano out Skinner da zona 4 9-8 Primo tempo Fahr 8-8 Out il tentativo di fiesa di Gabi dopo l’attacco di Skinner 8-7 Muroooooooooooooo Faaaaaaaahr 7-7 Muroooooooooooooooo Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-7 Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Pallonetto vincente a chiudere un’azione infinita! 5-7 Diagonale di Antropova da seconda linea 5-6 Vince il contrasto a rete Wolosz 4-6 Out Haak da seconda linea 4-5 Errore al servizio Antropova 3-5 Aceeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaa 3-4 Errore al servizio Antropova 3-3 Pallonetto di Zhu da zona 4 2-3 Parallela di Antropova da zona 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Scandicci 2-0, Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio anche nel terzo set, 12-12 LIVE Conegliano-Scandicci 2-0, Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA: Gabi firma la rimonta delle venete nel secondo set, 26-24Segui la diretta della partita tra Conegliano e Scandicci, valida per la Coppa Italia femminile 2026. Leggi anche: LIVE Milano-Conegliano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Numia avanti anche nel quarto set, 12-8 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Conegliano - Scandicci | Highlights | 10^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26 Argomenti discussi: LIVE Conegliano-Scandicci, Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!; Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, Finale Coppa Italia volley femminile 2026: orario, canale, streaming; Prosecco Doc Imoco Conegliano - Bergamo in Diretta Streaming | DAZN IT; Su che canale Conegliano-Scandicci oggi in tv, Coppa Italia volley femminile 2026: orario finale, programma, streaming. Diretta Conegliano Scandicci/ Streaming video Rai 2: la finale di Coppa Italia volley 2026 (oggi 25 gennaio)Diretta Conegliano Scandicci streaming video Rai 2, oggi 25 gennaio: orario e risultato live della finale della Coppa Italia di volley 2026. ilsussidiario.net LIVE Conegliano-Scandicci, Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA: regine d’Europa contro campionesse del mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: Si sta esaurendo lo spettacolo pre-gara! Si inizierà con qualche minuto di ritardo 14.58: Dal punto di ... oasport.it GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci Finale - Coppa Italia Frecciarossa Ore 15:00 Inalpi Arena - Torino Diretta su Rai2 e VBTV (a pagamento) #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #Antoni - facebook.com facebook Volley, Coppa italia: la finale sarà Conegliano-Scandicci, come nel mondiale x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.