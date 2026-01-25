LIVE Conegliano-Scandicci 2-0 Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA | Gabi firma la rimonta delle venete nel secondo set 26-24

Segui la diretta della partita tra Conegliano e Scandicci, valida per la Coppa Italia femminile 2026. La partita si è conclusa con una vittoria delle venete per 2-0, grazie anche alla rimonta di Gabi nel secondo set, terminato 26-24. Qui puoi trovare aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti sul match.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Errore al servizio Antropova 3-5 Aceeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaa 3-4 Errore al servizio Antropova 3-3 Pallonetto di Zhu da zona 4 2-3 Parallela di Antropova da zona 2. Qualche propblema alla caviglia per Chirichella 2-2 Parallela di Haak da zona 2 26-24 E' out l'attacco di Antropova da seconda linea e Conegliano si porta sul 2-0. Antropova non lucidissima nel finale di set e Gabi non perdona. E' lei con 4 punti dal 20-23 a cambiare l'inerzia del set. 2-0 25-24 Diagonale di Gabi da zona 4 24-24 Diagonale vincente di Antropova da seconda linea 24-23 Gabiiiiiiii! Il tris nel momento decisivo da zona 4 23-23 Diagonale di Gabi da zona 4 22-23 Mano out Gabi da zona 4 21-23 Che azioneeeeeeeeeeeeee! La chiude Haak da seconda linea dopo le difese da una parte e dall'altra 20-23 Errore al servizio Haak 20-22 Vincente Zhu da zona 4 19-22 Murooooooooooooooooo Weitzeeeeeeeeeeeeel 19.

