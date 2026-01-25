LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA | tre giri completati Van der Poel in solitaria

Segui la diretta della Coppa del Mondo di ciclocross a Hoogerheide 2026. Attualmente, Van der Poel si trova in testa, dopo aver completato il quarto giro, con gli inseguitori a circa 24 secondi di distanza. Rimani aggiornato sui risultati in tempo reale e sulle fasi più importanti della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 Completa il quarto giro Van der Poel, gli inseguitori si trovano a 24?. 15.35 Filippo Fontana si trova in undicesima posizione, migliore degli italiani. 15.33 Ci sono Nys, Vandeputte, del Grosso, Orts, Hendrikx, Michels, Aerts e Nieuwenhuis. 15.30 Termina un terzo giro pazzesco di Van der Poel, 6’15” per lui, gli avversari pagano 14?. 15.29 Dietro il leader c’è un gruppetto di nove atleti, con Aerts, Nys e Del Grosso dentro. 15.28 SE NE VA VAN DER POEL! L’olandese ha inserito le marce alte e nessuno dei rivali ha provato a seguirlo. 15.27 Migliore italiano al secondo passaggio Filippo Fontana in dodicesima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: Van der Poel super favorito, tanti italiani al viaBenvenuti alla diretta della gara di ciclocross della Coppa del Mondo a Hoogerheide, in Olanda.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: Van der Poel in gara per vincere la Coppa del MondoSegui in tempo reale la Coppa del Mondo di Ciclocross a Hoogerheide 2026, con aggiornamenti sulla gara e le posizioni dei principali protagonisti.

