LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA | tre giri al termine Van der Poel con 58? di vantaggio sugli inseguitori
Segui in tempo reale la prova di ciclocross della Coppa del Mondo a Hoogerheide 2026. Con tre giri ancora da completare, Van der Poel mantiene un vantaggio di circa 58 secondi sugli inseguitori. Aggiorna la diretta per le ultime notizie e le posizioni finali di questa competizione, monitorando l’andamento della gara fino alla conclusione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 DUE GIRI AL TERMINE! 6’29” per Van der Poel. 15.54 Si rifermano dietro, vantaggio di Van der Poel che aumenterà ancora. 15.51 Allunga del Grosso fra gli inseguitori, subito sulla sua ruota Nieuwenhuis. 15.49 Tre giri al termine! Vantaggio di Van der Poel che è ora di 58?. 15.48 Ci prova Kuypers ad allungare il gruppo, di tredici atleti, dietro a Van der Poel. A 6? da questo gruppo si trova Gioele Bertolini. 15.45 Vandeputte si porta in testa nel gruppo inseguitori, che rimane molto folto. 15.43 Termina il quinto giro per Van der Poel, dietro c’è letteralmente il vuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it
