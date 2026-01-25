LIVE Australian Open | al via gli ottavi Paul sfida Alcaraz Medvedev ritrova Tien
Gli ottavi di finale degli Australian Open sono iniziati, con incontri tra campioni di rilievo. Paul affronta Alcaraz, mentre Medvedev si prepara a sfidare Tien, in un match che promette interessanti sviluppi. Il torneo prosegue con sfide che mettono in palio la qualificazione ai quarti, offrendo agli appassionati momenti di grande tennis e tensione.
Il n. 1 trova lo statunitense, il russo cerca la rivincita con il 20enne di Irvine che lo scorso anno lo eliminò al primo turno a Melbourne. Verso ora di pranzo l'attesa sfida tra Andreeva e Svitolina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Australian Open 2026, Tommy Paul sfiderà Alcaraz negli ottavi. Avanzano Zverev, de Minaur e Bublik, super rimonta di MedvedevNella giornata dedicata ai match di terzo turno degli Australian Open 2026, si sono definiti gli incontri degli ottavi di finale nel tabellone maschile.
Australian Open, Alcaraz e Medvedev al terzo turnoCarlos Alcaraz e Daniil Medvedev proseguono il loro percorso all'Australian Open, raggiungendo il terzo turno.
Argomenti discussi: Tennis oggi · Australian Open 2026: Risultati di tutte le partite in diretta; LIVE Australian Open: al via gli ottavi, Paul sfida Alcaraz. Medvedev ritrova Tien; RECAP! Day 7: tripletta Italia agli ottavi, Wawrinka saluta Melbourne; Si parte con Cobolli e Paolini: il programma.
LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 6-7, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurre clamorosamente eliminate, le australiane la spuntano al super tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.09 Dopo le vittorie di Darderi, Sinner e Musetti, non riesce l'en plein ai colori italiani, con le seconde ... oasport.it
Australian Open LIVE Day 7, diretta sabato 24 gennaio 2026: aggiornamenti in tempo reale e notizie in liveblogSi completa il terzo turno Slam, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dei match del day 7 a Melbourne. Italia in campo con Sinner, Musetti e Darderi. eurosport.it
Carichi per il Day 8 dell'Australian Open In campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka! x.com
Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.