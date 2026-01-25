LIVE Atletica Campaccio 2026 in DIRETTA | Ntakarutimana vince nel maschile Battocletti al via

Segui la diretta del Campaccio 2026, una delle principali tappe dell’atletica internazionale. In questa occasione, Ntakarutimana si è aggiudicato la gara maschile, mentre Battocletti è tra le atlete al via. Resta aggiornato in tempo reale sui risultati e le fasi della competizione cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Le atlete stanno cominciando a staccarsi. Davanti Battocletti e Nimbona sembrano avere quel qualcosa in più. Arnoldo è terza che insegue. 12:10 Son passati due minuti ma il gruppo è ancora compatto e unito. Difficile stabilire al momento chi possa aver preso vantaggio. 12:08 Al via la gara femminile! Le atlete sono partite. Cross Lungo ProSen Donne 12:03 A breve inizierà la gara femminile. 11:58 Ntakarutimana vince di misura grazie allo sprint finale! Chelimo al suo debutto nel Campaccio rimonta e chiude al secondo posto. Terzo Ndikumana probabilmente un po’ stanco dopo aver spinto molto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Egide Ntakarutimana vince il Campaccio: assolo di forza, tramortiti Chelimo e Ndikumana

