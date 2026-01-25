Segui la diretta del Campaccio 2026 di atletica, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Ntakarutimana conquista la vittoria grazie a uno sprint finale, precedendo Ndikumana e Chelimo. Restate con noi per tutte le ultime notizie e i risultati aggiornati dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:58 Ntakarutimana vince di misura grazie allo sprint finale! Chelimo al suo debutto nel Campaccio rimonta e chiude al secondo posto. Terzo Ndikumana probabilmente un po’ stanco dopo aver spinto molto. 11:57 Ntakarutimana stacca tutti e ha un notevole vantaggio sugli altri! Manca pochissimo al traguardo. 11:54 Al 9 km Ntakarutimana è davanti. Inseguito da Ndikumana a +00:02 e Chelimo che recupera e si trova a +00:06. 11:53 È gara di sorpassi tra Kipruto e Alfieri. I due si sorpassano a vicenda in più occasioni per il quinto posto. 11:52 I due davanti continuano a spingere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Ntakarutimana sprinta nel finale e vince davanti a Ndikumana e Chelimo

