Segui la diretta del Campaccio 2026 con aggiornamenti in tempo reale. Nadia Battocletti punta a confermare il suo successo, mentre si preannuncia una sfida avvincente nel settore maschile. Restate con noi per tutte le novità sulla manifestazione, che si svolge oggi con inizio previsto alle 11:25 per la gara maschile e alle 12:08 per quella femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:07 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Ci siamo quasi, manca poco all’inizio del Cross Lungo ProSen Uomini che dovrebbe iniziare verso le 11:25, a seguire quello femminile intorno alle 12:08. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’edizione 2026 del Campaccio Cross Country giunto alla sua 69esima edizione. Come tutti gli anni, l’evento si svolgerà a San Giorgio su Legnano nel percorso che si trova a ridosso dello Stadio Comunale Angelo Alberti. Questa manifestazione è di assoluta importanza per quanto riguarda la corsa campestre nel bel paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti vuole ripetersi. Battaglia nel maschile

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: attesa per Nadia BattoclettiBenvenuti alla diretta testuale del Campaccio 2026, giunto alla 69ª edizione.

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti torna in garaBenvenuti alla diretta live dell'edizione 2026 del Campaccio Cross Country, giunta alla sua 69ª edizione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti torna in gara; Campaccio in Preview: Giovani e Cross Corto; Dove vedere il Campaccio in tv e in streaming; Su che canale vedere in tv il Campaccio 2026 oggi: orari, programma, streaming. C’è Nadia Battocletti.

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti torna in garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'edizione 2026 del Campaccio ... oasport.it

Su che canale vedere in tv il Campaccio 2026 oggi: orari, programma, streaming. C’è Nadia BattoclettiOggi domenica 25 gennaio va in scena il Campaccio 2026, tradizionale Classica di corsa campestre e tappa di prestigio del World Cross Country Tour (il ... oasport.it

Atletica Super domenica al Campaccio con Nadia Battocletti, su Atletica Italiana TV (Sportface TV) #Atletica #Campaccio #Battocletti #SportfaceTV x.com

Sappiamo che salverai questo post Il programma orario dettagliato delle gare del 25 gennaio e gli orari di diretta tv. Ultimi giorni per iscriversi! campaccio.it/iscrizioni #campaccio #campacciocross #atletica #crosscountry @worldathletics @europea - facebook.com facebook