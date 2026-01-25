LIVE Atletica Campaccio 2026 in DIRETTA | Nadia Battocletti torna in gara

Benvenuti alla diretta live dell'edizione 2026 del Campaccio Cross Country, giunta alla sua 69ª edizione. In questa occasione, Nadia Battocletti torna a gareggiare, offrendo un momento importante per l'atletica italiana. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati su tutte le prove e le performances della giornata.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'edizione 2026 del Campaccio Cross Country giunto alla sua 69esima edizione. Come tutti gli anni, l'evento si svolgerà a San Giorgio su Legnano nel percorso che si trova a ridosso dello Stadio Comunale Angelo Alberti. Questa manifestazione è di assoluta importanza per quanto riguarda la corsa campestre nel bel paese. Inserita nel World Athletics Gold Level Cross Country Tour, è una gara di prestigio che vede competere in competizioni diverse giovani e professionisti. Concedendo la possibilità di vedere in azione atleti di prospettiva e campioni ormai affermati nel panorama.

Nadia Battocletti torna in gara! A Campaccio da campionessa in carica, c’è NiyomukunziNadia Battocletti parteciperà nuovamente alla gara di Campaccio, in programma domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano.

Atletica, domenica Nadia Battocletti al CampaccioDomenica Nadia Battocletti sarà tra i protagonisti del 69° Campaccio Cross Country, evento di apertura della stagione atletica.

