LIVE Atletica Campaccio 2026 in DIRETTA | Kipruto si allontana e sta prendendo il controllo della gara
Segui in tempo reale la diretta del Campaccio 2026, con aggiornamenti sulle posizioni dei principali atleti. Kipruto sta prendendo il comando della gara, mentre Ndikumana accelera e si avvicina al leader. Resta con noi per i dettagli e le evoluzioni di questa competizione di atletica internazionale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:40 Attenzione a Ndikumana che sprinta e si mette davanti a pari passo con il keniano. 11:38 Kipruto si rimette davanti e cerca di allungare. Sembra in controllo. Adesso è Ndikumana a inseguire. 11:37 Gli atleti sono ora al secondo giro. 11:36 Terzo posto ora per il nativo di Desio che si piazza dietro i due in testa. 11:35 Nimubona accellera il passo e ora guida il gruppo. Kipruto insegue. 11:34 Alfieri continua a spingere e si avvicina mano a mano al ritmo dei primi. 11:32 Il primo degli italiani è Luca Alfieri che si trova in sesta posizione. 11:30 È battaglia a tre ora tra Kipruto, Nimubona e Chelimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
