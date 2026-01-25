Segui in tempo reale la diretta del Campaccio 2026, con aggiornamenti sulle posizioni dei principali atleti. Kipruto sta prendendo il comando della gara, mentre Ndikumana accelera e si avvicina al leader. Resta con noi per i dettagli e le evoluzioni di questa competizione di atletica internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:40 Attenzione a Ndikumana che sprinta e si mette davanti a pari passo con il keniano. 11:38 Kipruto si rimette davanti e cerca di allungare. Sembra in controllo. Adesso è Ndikumana a inseguire. 11:37 Gli atleti sono ora al secondo giro. 11:36 Terzo posto ora per il nativo di Desio che si piazza dietro i due in testa. 11:35 Nimubona accellera il passo e ora guida il gruppo. Kipruto insegue. 11:34 Alfieri continua a spingere e si avvicina mano a mano al ritmo dei primi. 11:32 Il primo degli italiani è Luca Alfieri che si trova in sesta posizione. 11:30 È battaglia a tre ora tra Kipruto, Nimubona e Chelimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Kipruto si allontana e sta prendendo il controllo della gara

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Kipruto parte bene e mantiene la prima posizione

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti torna in gara

