Segui in tempo reale la diretta del Campaccio 2026, manifestazione di atletica internazionale. In questa occasione, Kipruto si distingue mantenendo la prima posizione, mentre tra gli italiani Luca Alfieri si colloca in sesta posizione. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:32 Il primo degli italiani è Luca Alfieri che si trova in sesta posizione. 11:30 È battaglia a tre ora tra Kipruto, Nimubona e Chelimo. Che stanno iniziando a staccarsi un po’ più dal gruppo. 11:29 Gli atleti stanno ora attraversando la zona con più dossi. Dovranno star attenti a non perdere il ritmo. 11:28 Kipruto parte spingendo molto e si ritrova al momento in testa. Il gruppo è ovviamente ancora compatto ma la partenza lascia ben sperare. 11:27 Partiti! La gara è iniziata. 11:25 Ci siamo quasi! Manca poco all’inizio della 10 km maschile. 11:15 Le condizioni meteo sono avverse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Kipruto parte bene e mantiene la prima posizione

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: attesa per Nadia BattoclettiBenvenuti alla diretta testuale del Campaccio 2026, giunto alla 69ª edizione.

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti torna in garaBenvenuti alla diretta live dell'edizione 2026 del Campaccio Cross Country, giunta alla sua 69ª edizione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti torna in gara; Campaccio in Preview: Giovani e Cross Corto; Dove vedere il Campaccio in tv e in streaming; Su che canale vedere in tv il Campaccio 2026 oggi: orari, programma, streaming. C’è Nadia Battocletti.

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti vuole ripetersi. Battaglia nel maschileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'edizione 2026 del Campaccio ... oasport.it

Su che canale vedere in tv il Campaccio 2026 oggi: orari, programma, streaming. C’è Nadia BattoclettiOggi domenica 25 gennaio va in scena il Campaccio 2026, tradizionale Classica di corsa campestre e tappa di prestigio del World Cross Country Tour (il ... oasport.it

Atletica Super domenica al Campaccio con Nadia Battocletti, su Atletica Italiana TV (Sportface TV) #Atletica #Campaccio #Battocletti #SportfaceTV x.com

Sappiamo che salverai questo post Il programma orario dettagliato delle gare del 25 gennaio e gli orari di diretta tv. Ultimi giorni per iscriversi! campaccio.it/iscrizioni #campaccio #campacciocross #atletica #crosscountry @worldathletics @europea - facebook.com facebook