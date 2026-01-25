Segui la diretta del Campaccio 2026 di atletica, con aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della gara. In questa edizione, Nadia Battocletti si distingue per una prestazione significativa, nonostante una caduta nel fango. Rimani aggiornato sui momenti chiave e sui risultati della competizione, con notizie e dettagli sul percorso e sui protagonisti di questa importante manifestazione atletica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:29 NADIA BATTOCLETTI VINCE E BISSA IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO! Prestazione enorme della trentina! 12:28 Ultimi metri di gara per l’italiana che continua a macinare metri su tutte le altre. 12:27 È lotta a tre per il secondo e terzo posto tra Collinge, Nimbona e Niyomukunzi che ora è quarta. 12:24 Che dire? L’azzurra nata nel 2000 continua a staccarsi sempre più dalle altre con tempi davvero veloci. Niyomukunzi è in lotta per il secondo posto. 12:22 Battocletti continua ad alto ritmo ed è iniziato da poco l’ultimo giro. Bellissima prestazione dell’azzurra che è leader indiscussa della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: brivido Nadia Battocletti! Scivola nel fango, poi tenta la fuga!

