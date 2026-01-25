LIVE Atletica Campaccio 2026 in DIRETTA | attesa per Nadia Battocletti

Benvenuti alla diretta testuale del Campaccio 2026, giunto alla 69ª edizione. Seguiremo in tempo reale le gare di atletica, con particolare attenzione alla performance di Nadia Battocletti. Restate con noi per aggiornamenti accurati e puntuali sull’evento, che si svolge in modo regolare e senza interruzioni. Cliccate sul link per seguire la diretta e ricevere tutte le novità in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'edizione 2026 del Campaccio Cross Country giunto alla sua 69esima edizione. Come tutti gli anni, l'evento si svolgerà a San Giorgio su Legnano nel percorso che si trova a ridosso dello Stadio Comunale Angelo Alberti. Questa manifestazione è di assoluta importanza per quanto riguarda la corsa campestre nel bel paese. Inserita nel World Athletics Gold Level Cross Country Tour, è una gara di prestigio che vede competere in competizioni diverse giovani e professionisti. Concedendo la possibilità di vedere in azione atleti di prospettiva e campioni ormai affermati nel panorama.

