LIVE Atletica Campaccio 2026 in DIRETTA | assolo di Nadia Battocletti! Più forte anche di una scivolata!

Segui in tempo reale la diretta del Campaccio 2026, con Nadia Battocletti protagonista. Aggiornamenti continui sulla gara e sui risultati, per rimanere sempre informati su uno degli eventi più importanti dell’atletica italiana. Rimani con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:35 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona domenica a tutti! 12:32 Che ritmo quello dell’italiana che ha preso il distacco sulle altre dopo pochi minuti. Da metà gara ha letteralmente preso il largo. 12:30 Secondo posto per Niyomukunzi. Nimbona è terza. Due su tre per l’Italia nelle prime nel podio di questa gara. Collinge chiude quarta. 12:29 NADIA BATTOCLETTI VINCE E BISSA IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO! Prestazione enorme della trentina! 12:28 Ultimi metri di gara per l’italiana che continua a macinare metri su tutte le altre. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: attesa per Nadia BattoclettiBenvenuti alla diretta testuale del Campaccio 2026, giunto alla 69ª edizione.

