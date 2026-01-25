La Corte dei Conti ha evidenziato come l’Azienda Usl e l’Istituto Rizzoli non abbiano raggiunto alcuni obiettivi chiave, tra cui la riduzione delle liste d’attesa e il controllo della spesa farmaceutica ospedaliera. Questi rilievi pongono l’attenzione sulla necessità di migliorare l’efficienza e la gestione delle risorse nel settore sanitario, al fine di garantire servizi più efficaci e sostenibili per i cittadini.

Mancato raggiungimento degli obiettivi relativi alla riduzione dei tempi di attesa nei ricoveri, superamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera sono solo alcuni dei rilievi avanzati dalla Corte dei Conti nei confronti dell’ Azienda Usl e dell’ Istituto Rizzoli. LE CRITICITÀ DELL’AUSL. Per quanto l’Ausl, i magistrati hanno evidenziato cinque criticità. La prima è una difformità nel ’totale dei ricavi della libera professione non indicati in tabella’, che non permetterebbe una corretta comprensione degli effettivi ricavi, anche perché le voci sarebbero rappresentate in modo differente da un esercizio (quello del 2023) all’altro (quello del 2024). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa e farmaci. La Corte dei Conti ’bacchetta’ Ausl e Rizzoli: "Obiettivi non raggiunti"

La Corte dei Conti bacchetta l’Ausl: sotto esame le prestazioni a pagamento dei medici in orari extra lavorativiLa Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna ha recentemente esaminato le prestazioni a pagamento dei medici dell’Ausl, focalizzandosi sulle attività intramoenia svolte fuori dall’orario di lavoro.

Corte dei Conti: “In Campania 70 milioni per smaltire le liste d’attesa”La Regione Campania ha allocato circa 72 milioni di euro nel 2024 per ridurre le liste di attesa nelle strutture sanitarie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Liste d’attesa. In GU il decreto che stanzia 27,4 milioni per la piattaforma nazionale; Nuove regole su ricette e liste di attesa nel Lazio, Rocca a RomaToday: Ecco perché miglioreranno la situazione; Liste d'attesa in Veneto, 52 milioni al privato ma la sanità in regione resta leader; Una task force per ridurre le liste d'attesa: cosa prevede il piano sperimentale dell'Asl Fg.

Liste d’attesa e farmaci. La Corte dei Conti ’bacchetta’ Ausl e Rizzoli: Obiettivi non raggiuntiI magistrati contabili hanno indagato su libera professione e ricavi. Nelle delibere sono indicati i cinque punti cruciali sui quali intervenire. ilrestodelcarlino.it

Liste d'attesa, è scontro: Dati alterati senza la presa in carico di nuove richieste. 'Falso. Regole rispettate'La mozione della Lega con accuse pesanti a riguardo di un blocco per molte prestazioni sanitarie. Pronti a rivolgersi alla magistratura. Proietti smentisce tutto e ribadisce la strategia in corso pe ... perugiatoday.it

TeleRama. . Sanità e liste d’attesa. Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, attacca la Regione: “Una grande bugia”. L'occasione è stata la presentazione del libro di Pietro Senaldi a Bari, insieme al senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre. https:/ facebook

Per la realizzazione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa è prevista una spesa complessiva di 28,85 milioni di euro, di cui il 5% a carico delle Regioni, poco più di 1,4 milioni, e 27,4milioni a carico dello Stato. #ANSASalute x.com