L’ispirazione della tuta indossata a Top of the Pops? I drughi di Arancia Meccanica

L’abbigliamento della tuta indossata a Top of the Pops trae ispirazione dai “drughi” di Arancia Meccanica. Nel luglio del 1972, questa celebre trasmissione inglese attirò circa 13 milioni di spettatori, contribuendo a diffondere tendenze e stili tra il grande pubblico. Un dettaglio che unisce moda e cultura pop, riflettendo il contesto sociale e artistico dell’epoca.

N el luglio del 1972 la trasmissione inglese Top of the Pops raggiunse un pubblico di 13 milioni di persone. Ziggy Stardust, strano personaggio dai capelli infuocati, stregò quasi un quarto della popolazione britannica con un costume spettacolare sulle note di Starman, interpretando la seducente androginia tipica del glam rock. Quel giorno, David Bowie entrò ufficialmente nella storia. David Bowie, 10 anni senza il Duca Bianco: curiosità e segreti di un'icona X Leggi anche › Su Rai 3 il mito di David Bowie nello strabiliante documentario "Moonage Daydream" «Sono una star istantanea. Basta aggiungere acqua e mescolare» avrebbe ironizzato più avanti Bowie ( ricordato questo mese a 10 anni dalla sua scomparsa ), consapevole di aver creato un travolgente impatto visivo.

