L’Isis rialza la testa infiltra l’esercito e sfida al-Sharaa

La situazione nel Rojava rimane complessa e instabile, con segnali di possibile escalation. Recenti notizie indicano un’estensione del cessate il fuoco tra le forze siriane e le SDF curde, mentre l’attività dell’Isis sembra riprendere, infiltrandosi tra le forze armate. La regione continua a essere teatro di tensioni e sfide che richiedono attenzione e analisi approfondite per comprendere gli sviluppi futuri.

E così Siria Puntano a unirsi alle cellule dello Stato islamico i miliziani fuggiti dalle prigioni strappate dai governativi alle Sdf curde E così Siria Puntano a unirsi alle cellule dello Stato islamico i miliziani fuggiti dalle prigioni strappate dai governativi alle Sdf curde Resta fluida, sull’orlo di una nuova escalation, la situazione nel Rojava. Le notizie circolate ieri di un’estensione del cessate il fuoco tra le forze governative siriane e le Sdf curde sono state smentite dal ministero degli Esteri. L’agenzia di stampa statale Sana ha comunicato che stanno per scadere i quattro giorni concessi ai leader politici e militari del Rojava autonomo per elaborare «un piano dettagliato per l’integrazione delle aree nordorientali nella Siria». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’Isis rialza la testa, infiltra l’esercito e sfida al-Sharaa Leggi anche: Usa, leader siriano Al-Sharaa da Trump, sul tavolo lotta all’Isis e rapporti con Israele, rimossa anche taglia da $10mln su testa ex jihadista L’attacco Isis agli americani in Siria e il dilemma dell’affidabilità di al SharaaL'attacco dell'ISIS a tre americani a Palmira, Siria, solleva il dibattito sulla collaborazione tra le forze statunitensi e quelle siriane, composte anche da ex jihadisti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: L’Isis rialza la testa, infiltra l’esercito e sfida al-Sharaa. L'influenza rialza la testa: Marche in zona rossa con 27.400 nuovi casiRialza la testa l'influenza nelle Marche, dopo la flessione registrata nella settimana di Natale, favorita dalla chiusura delle scuole e da una tendenza, tipica del periodo, a farsi visitare di meno ... corriereadriatico.it Nel Rojava, la regione del Nordest della Siria controllata dai curdi, l’Isis non è mai scomparso. E ora, nonostante i bombardamenti degli americani e la lotta delle milizie locali, rialza la testa. Reportage - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.