Lirica | Beatrice Venezi trionfa a Pisa e si appunta al bavero la chiave di violino in Swarovski

Beatrice Venezi ottiene un nuovo successo a Pisa, dove si distingue come direttrice musicale. Durante l’evento, si è fatta notare con un gesto simbolico, appuntandosi al bavero una chiave di violino in Swarovski. Nonostante le polemiche sulla sua nomina a La Fenice di Venezia, Venezi continua a ricevere riconoscimenti e applausi, consolidando la propria posizione nel panorama musicale italiano.

Secondo trionfo in terra toscana per Beatrice Venezi, che continua a incassare applausi a Pisa nonostante le polemiche legate alla sua nomina a direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia, contestata dagli orchestrali che ritengono il suo curriculum non adatto alla prestigiosa istituzione lagunare. Il Teatro Verdi della città della Torre pendente è stato tutto esaurito oggi pomeriggio anche per la seconda recita di “Carmen” di Georges Bizet, nell’allestimento del regista Filippo Tonon, con Venezi sul podio a dirigere l’Orchestra da Camera Fiorentina. La direttrice lucchese è stata accolta da un forte applauso già al suo ingresso, tra entusiasmo e attesa del pubblico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La Fenice, protesta contro Beatrice Venezi si sposta: spillette gialle al concerto a PisaLa protesta delle maestranze del Teatro La Fenice contro Beatrice Venezi si sposta a Pisa, dove domani sera si terrà il concerto al Teatro Verdi.

Beatrice Venezi: la protesta arriva a Pisa, spillette gialle per il concerto al teatro VerdiBeatrice Venezi, rinomata direttrice d’orchestra lucchese, sarà protagonista al Teatro Verdi di Pisa venerdì 23 gennaio 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Trionfo per Beatrice Venezi a Pisa, ‘Carmen’ accolta da 10 minuti di applausi.

Trionfo per Beatrice Venezi a Pisa, 'Carmen' accolta da 10 minuti di applausiProteste silenziose in sala con una ventina di spillette, mentre alla Fenice di Venezia continua la mobilitazione ... adnkronos.com

Beatrice Venezi sul podio, la protesta delle spille è brillanteLa direttrice d’orchestra è andata ieri in scena con la Carmen al Teatro Verdi di Pisa, esibendosi tra le critiche delle maestranze: per ... repubblica.it

PISA, APPLAUSI PER LA CARMEN DIRETTA DA BEATRICE VENEZI, MA LA PROTESTA RESTA LEGITTIMA E CONDIVISA Il successo della Carmen al Teatro Verdi di Pisa, diretta da Beatrice Venezi, è un dato di fatto: un esito positivo che va valorizzato, sop - facebook.com facebook