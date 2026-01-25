Lions Club la visita del governatore diventa un dono | raccolti fondi per le Cucine Popolari

Il Lions Club Cesena ha ospitato il governatore del Distretto Lions 108 A, Stefano Maggiani, in un incontro presso le Cucine Popolari. L’evento ha avuto l’obiettivo di sostenere questa realtà di solidarietà attraverso una raccolta fondi, trasformando la visita in un gesto di attenzione e sostegno alle persone in difficoltà. Un momento di collaborazione e condivisione tra il Lions Club e la comunità locale.

Il Lions Club Cesena ha avuto il piacere di ospitare il governatore del Distretto Lions 108 A, Stefano Maggiani, in occasione di una serata di incontro e condivisione svoltasi presso le Cucine Popolari. Il consiglio direttivo del Club ha accolto il governatore prima della cena per un incontro.

