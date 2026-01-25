L’Inter su Perisic gli fa spazio Luis Henrique | l’offerta che sta facendo pensare Marotta

L’Inter valuta le prossime mosse di mercato in vista di gennaio. Dopo l’addio di Perisic, i nerazzurri considerano l’ingaggio di Luis Henrique per rinforzare la fascia. La proposta avanzata sta suscitando riflessioni anche in casa interista, con Marotta che monitora attentamente le opzioni disponibili. La finestra di gennaio si avvicina alla conclusione, portando con sé decisioni importanti per il reparto offensivo e non solo.

I nerazzurri potrebbero cambiare sulla fascia in questa finestra di gennaio col brasiliano via da Milano: la situazione Il mercato di gennaio è entrato nell’ultima fase, che sarà inevitabilmente quella più calda un po’ per tutti. Anche per l’Inter, che fino ad ora non si è praticamente mossa se non con un giovanissimo rinforzo per il futuro. Lo scenario è sempre quello relativo a un esterno: Ivan Perisic è la suggestione reale che può prendere piede negli ultimissimi giorni. A meno che non ci sia prima una cessione in quel ruolo e in questo senso arrivano indiscrezioni importanti. Luis Henrique (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Mercato Inter, intreccio Perisic Luis Henrique: Marotta e Ausilio cercano l’incastro corretto. Lo scenarioIn vista del mercato, l’Inter valuta il possibile scambio tra Ivan Perisic e Luis Henrique.

