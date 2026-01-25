L' Inter dice arrivederci a Palacios flop da 6,5 milioni | andrà all' Estudiantes

L'Inter annuncia la cessione di Palacios all'Estudiantes, con un trasferimento valutato circa 6,5 milioni di euro. Acquistato nel 2024, il centrocampista ha preferito non unirsi al Santos e si è limitato a ruoli di panchina sotto la guida di Chivu. La società ringrazia il giocatore per il suo contributo e gli augura successo nel nuovo club.

La domanda era lecita: "Ma Tomas Palacios è ancora dell’Inter?". Qualcuno se lo sarà chiesto leggendo le distinte o le ultime notizie: il difensore argentino, acquistato due estati fa per 6,5 milioni, andrà in prestito con diritto di riscatto all’Estudiantes. Il presidente è Juan Sebastian Veron, a centrocampo gioca l’ex milanista José Sosa, mentre il portiere è Fernando Muslera, 39 anni, numero uno uruguayano passato per la Lazio. Palacios, dicevamo. Negli ultimi sei mesi è rimasto all’Inter senza giocare un minuto. Fuori dalla lista Champions, ha collezionato solo panchine e anche un infortunio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

