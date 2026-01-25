L'infermiere 37enne intervenuto per soccorrere una donna | chi era Alex Pretti ucciso dall'ICE a Minneapolis

Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato ucciso dagli agenti dell’ICE a Minneapolis. Durante un intervento di soccorso a una manifestante, Pretti stava riprendendo con il cellulare quanto accadeva, quando è stato colpito mortalmente. La sua morte ha suscitato attenzione sulla presenza e le azioni delle forze federali in situazioni di protesta.

Si chiamava Alex Jeffrey Pretti l'uomo ucciso dagli agenti federali dell'ICE a Minneapolis. L'infermiere 37enne era intervenuto per difendere una manifestante e stava riprendendo gli agenti con il cellulare al momento dell'omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’IceAlex Pretti, 37 anni, infermiere senza precedenti penali, è stato recentemente vittima di un episodio violento a Minneapolis, nel Minnesota.

Chi è l’uomo ucciso a Minneapolis dall’Ice: si chiamava Alex Pretti ed era un infermiereAlex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato vittima di un episodio di violenza a Minneapolis.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Chi era Alex Pretti, il 37enne ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis; Chi è l’uomo ucciso a Minneapolis dall’Ice: si chiamava Alex Pretti ed era un infermiere; Agente federale uccide un infermiere 37enne, monta la rabbia a Minneapolis; Agente federale uccide un infermiere 37enne monta la rabbia a Minneapolis.

Chi era Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis: non aveva precedentiCittadino americano e infermiere in terapia intensiva: il profilo di Alex Pretti, ucciso a Minneapolis durante un intervento della polizia Ice ... virgilio.it

Alex Pretti, chi era l'uomo ucciso a Minneapolis dagli agenti federali: era un infermiere 37enne senza precedenti penaliSi chiamava Alex Jeffrey Pretti, era un infermiere di 37 anni e non aveva precedenti penali l'uomo ucciso da un agente dell'Ice ... msn.com

Radio1 Rai. . #StatiUniti Esplode la protesta a #Minneapolis: un agente federale #Ice anti-immigrazione ha ucciso Alex Pretti, infermiere 37enne. I video diffusi smentiscono la versione ufficiale delle autorità: non era armato. Si tratta del secondo caso dopo facebook

Agghiacciante esecuzione delle squadracce di Donald Trump a Minneapolis. Il 37enne Alex Pretti, infermiere, è stato ucciso oggi mentre stava aiutando una donna a rialzarsi dopo che era stata buttata a terra da un agente dell’ICE. Prima gli hanno spruzzato x.com