L'infermiere 37enne intervenuto per soccorrere una donna | chi era Alex Pretti ucciso dall'ICE a Minneapolis

Da fanpage.it 25 gen 2026

Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato ucciso dagli agenti dell’ICE a Minneapolis. Durante un intervento di soccorso a una manifestante, Pretti stava riprendendo con il cellulare quanto accadeva, quando è stato colpito mortalmente. La sua morte ha suscitato attenzione sulla presenza e le azioni delle forze federali in situazioni di protesta.

