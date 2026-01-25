linea verde fa tappa a todi focus sulla fattoria abc rurale

Linea Verde fa tappa a Todi, con un approfondimento sulla Fattoria ABC Rurale. Le riprese della puntata, conclusesi di recente, saranno trasmesse su Rai 1 sabato 7 febbraio alle ore 12. Un’occasione per conoscere meglio le realtà agricole del territorio e il patrimonio rurale della zona.

TODI- Concluse le riprese della puntata di "Linea Verde Italia" che andrà in onda su Rai 1 sabato 7 febbraio (ore 12.25) in cui avrà un ruolo centrale Todi e la biodiversità. I conduttori Monica Caradonna e Tinto, nel loro viaggio alla scoperta dei progetti e delle innovazioni ambientali più interessanti hanno fatto tappa in Umbria per osservare da vicino alcune realtà focalizzate sulla tutela della biodiversità. Per questo, nella frazione di Pesciano, alla Fattoria didattica ABC rurale hanno incontrato i rappresentanti di 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria per approfondire l’impegno del centro di ricerca che sorge a Pantalla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

'Linea Verde Bike' su Rai1 fa tappa nel casertanoSabato 13 dicembre alle ore 12 su Rai1, torna “Linea Verde Bike” con una puntata dedicata alla Campania.

L’Ecoforum di Legambiente fa tappa a Perugia: focus su rifiuti e imprese “green”L’Ecoforum di Legambiente arriva a Perugia, presso il teatro Pavone, venerdì 13 febbraio.

