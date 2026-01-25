L’imprenditore coreano che ha aperto a Seul un locale di tigelle emiliane con salumi fatti da lui

A Seul, tra le luci della città e le tradizioni coreane, un imprenditore coreano ha aperto un locale dedicato alle tigelle emiliane, un piatto tipico della cucina modenese. Con salumi preparati personalmente, il locale offre un’esperienza autentica, portando un pezzo di Italia nel cuore della capitale del K-pop. Un'iniziativa che valorizza la tradizione gastronomica italiana in un contesto internazionale.

Il nome corretto sarebbe in realtà "crescentina", ma vale la pena precisarlo: per un curioso caso di metonimia si è.

