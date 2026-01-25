La Guardia Nazionale del Minnesota è stata attivata dal governatore Tim Walz per supportare le forze di polizia locali. L’intervento si rende necessario in seguito alle recenti proteste scatenate da un nuovo episodio di violenza, durante il quale un agente dell’Ice ha sparato e causato una morte. Questa decisione riflette l’intensità della situazione e la volontà di garantire ordine e sicurezza nel territorio.

Guerra incivile Alex Jeffrey Pretti, infermiere, freddato dagli agenti anti-migranti a Minneapolis. Le immagini subito virali. Proteste e scontri Guerra incivile Alex Jeffrey Pretti, infermiere, freddato dagli agenti anti-migranti a Minneapolis. Le immagini subito virali. Proteste e scontri La Guardia Nazionale del Minnesota è stata attivata dal governatore Tim Walz e sta fornendo supporto alla polizia locale, in seguito alle crescenti proteste scoppiate dopo un nuovo omicidio da parte di agenti federali dell’immigrazione. A riportarlo quando stiamo per andare in stampa è l’Associated Press. Alle 9 del mattino a Minneapolis, agenti federali hanno sparato ancora, uccidendo un uomo e scatenando la protesta di centinaia di persone, in una città che in 17 giorni ha visto tre sparatorie contro civili, due delle quali mortali. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Ice spara e uccide di nuovo. Arriva la Guardia nazionale

Minneapolis, agente dell’ICE spara e uccide una donna in autoDurante un’operazione della United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Minneapolis, una donna è stata colpita e deceduta.

Minneapolis, agente federale dell’ICE spara e uccide un uomo in stradaA Minneapolis, un episodio di violenza ha coinvolto agenti federali dell'ICE, che hanno aperto il fuoco durante un'operazione di arresto, causando la morte di un uomo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Minnesota sotto occupazione militare. L’Ice spara ancora; Agente dell’ICE spara di nuovo a Minneapolis; USA: L’ICE SPARA ANCORA A MINNEAPOLIS, NUOVA NOTTE DI PROTESTE E SCONTRI; Un agente federale spara e uccide un uomo a Minneapolis. 'Colpito al petto'.

Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide: la vittima è un americano di 37 anni. Trump: «Lasciate che l'Ice faccia il suo lavoro»Prima Renee Good, poi un migrante venezuelano e ora un uomo, colpito a morte da un agente federale. La sparatoria di questa mattina, per mano di un agente Ice, è la terza avvenuta a Minneapolis questo ... ilmessaggero.it

Minneapolis, rabbia dopo l'ennesimo assassinio dell'Ice: Venite qui e ci sparate in facciaAgenti federali hanno disperso sostanze chimiche nell’aria e arrestato diverse persone dopo aver sparato e ucciso un uomo di 37 anni. globalist.it

LA DIRETTA - Minneapolis, agente spara a un uomo e lo uccide La vittima è un cittadino americano di 37 anni - facebook.com facebook

USA: Minneapolis sotto tiro. l’ #ICE spara ancora e uccide Un altro morto a #Minneapolis: nuovo omicidio da parte degli agenti dell’ICE. Bambini arrestati e piazze sotto attacco x.com