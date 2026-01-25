La Guardia Nazionale del Minnesota è stata attivata in supporto alla polizia locale a seguito di proteste crescenti dopo un nuovo episodio di violenza. Il governatore Tim Walz ha deciso di intervenire per garantire ordine e sicurezza nella regione. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità cercano di gestire le tensioni in un momento di particolare criticità.

Guerra incivile Alex Jeffrey Pretti, infermiere, freddato dagli agenti anti-migranti a Minneapolis. Le immagini subito virali. Proteste e scontri Guerra incivile Alex Jeffrey Pretti, infermiere, freddato dagli agenti anti-migranti a Minneapolis. Le immagini subito virali. Proteste e scontri La Guardia Nazionale del Minnesota è stata attivata dal governatore Tim Walz e sta fornendo supporto alla polizia locale, in seguito alle crescenti proteste scoppiate dopo un nuovo omicidio da parte di agenti federali dell’immigrazione. A riportarlo quando stiamo per andare in stampa è l’Associated Press. Alle 9 del mattino a Minneapolis, agenti federali hanno sparato ancora, uccidendo un uomo e scatenando la protesta di centinaia di persone, in una città che in 17 giorni ha visto tre sparatorie contro civili, due delle quali mortali. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Ice spara e uccide di nuovo. Arriva la Guardia nazionale

L’Ice spara e uccide di nuovo. Arriva la Guardia nazionaleLa Guardia Nazionale del Minnesota è stata attivata dal governatore Tim Walz per supportare le forze di polizia locali.

L’ICE spara e uccide a sangue freddo un uomo durante l'arrestoDurante un’operazione dell’ICE a Minneapolis, un uomo è stato ucciso durante l’arresto, in circostanze che stanno sollevando diverse questioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L’Ice spara e uccide di nuovo. Arriva la Guardia nazionale Alex Jeffrey Pretti, infermiere, freddato dagli agenti anti-migranti a Minneapolis Le immagini subito virali Proteste e scontri @marina_catucci x.com

LA DIRETTA - Minneapolis, agente spara a un uomo e lo uccide La vittima è un cittadino americano di 37 anni - facebook.com facebook