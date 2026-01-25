L’Ice spara e uccide ancora La seconda vittima è un 37enne Deportata una bambina di due anni Esplode la protesta

Un'ulteriore tragedia associata all’Ice si è verificata, con la seconda vittima di 37 anni e una bambina di due anni deportata. La situazione continua a suscitare proteste e preoccupazioni, mentre il contesto internazionale si complica. Nonostante gli sforzi di figure politiche come Donald Trump, i problemi legati ai cambiamenti climatici e alle tensioni sociali restano al centro dell’attenzione globale.

New York, 24 gennaio 2026 –????Sebbene Donald Trump sia impegnato a conquistare i ghiacciai della Groenlandia, la sua America sta bruciando. Gli agenti federali dell’anti-immigrazione ( Ice ) ieri mattina, a Minneapolis, hanno ucciso un uomo bianco di 37 anni quando erano in sei sopra di lui per arrestarlo. Minneapolis, gli agenti Ice sparano a un uomo da distanza ravvicinata L’uomo, Alex Jeffrey Pretti, infermiere senza precedenti penali, era considerato armato ma non ha mai estratto la pistola per la quale aveva un regolare porto d’armi. La città del Minnesota, col passare delle settimane dopo il ferimento di un uomo e l’uccisione a sangue freddo di una donna mentre aveva le mani sul volante della sua auto, sembra diventare il cratere in eruzione di questo vulcano nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

