lezioni di coraggio nella malattia consegnate le borse di studio

L’Eredità Viva celebra la memoria di Silvana Benigno e Flavio Paladino attraverso l’assegnazione di borse di studio e incontri che valorizzano il coraggio di affrontare la malattia. Un’occasione per condividere esperienze, stimolare il confronto e sostenere chi si trova a vivere momenti difficili. Le iniziative mirano a promuovere consapevolezza e speranza, mantenendo vivo il ricordo di figure che hanno lasciato un segno importante.

L’Eredità Viva: borse di studio e lezioni di coraggio nel ricordo di Silvana Benigno e Flavio Paladino. Tre storie di donne che nonostante la malattia hanno continuato a vivere in modo esemplare aiutando il prossimo; la consegna di due borse di studio ad altrettanti studenti della scuola di arti e mestieri Bufalini; la musica e un libro. Solidarietà, ricordi, testimonianze e speranza nella terza edizione dell’iniziativa “L’Eredità Viva – Io sono Silvana“, in memoria di Silvana Benigno e Flavio Paladino. Le borse di studio (da 500 euro ciascuna) sono state consegnate da Federica Paladino a Badr Mohamed Mohavad Kotb nato in Egitto nel 2009, arrivato in Italia nel 2024, che frequenta il secondo anno del corso di tecnico della cucina e già lavora al ristorante Il Sesto Canto nei fine settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

