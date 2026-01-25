L’evento della Municipale | Un anno di grandi sfide

La polizia locale dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’ Empolese Valdelsa ha festeggiato il santo patrono San Sebastiano martire a Cerreto Guidi, sotto la regia del cerimoniere Vieri Lascialfari. Presenti il personale del nucleo a cavallo della polizia locale di Firenze e gli agenti del nucleo cinofili dell’Unione. L’intero programma si è quindi svolto all’interno della Pieve di San Leonardo con l’esecuzione del Silenzio a ricordo e in memoria degli appartenenti delle forze dell’ordine caduti nello svolgimento del loro dovere. Presenti le massime autorità civili, militari, religiose, giudiziarie e i sindaci delle undici amministrazioni comunali dell’Unione dell’Empolese Valdelsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Che emozione Chopin. Il 2026 sarà un anno pieno di grandi sfide"Martina Meola, giovane pianista milanese nata nel 2012, si distingue per la sua sensibilità e dedizione musicale.

