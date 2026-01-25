L’enorme vittoria in trasferta tiene Villa in caccia

L'Aston Villa ottiene una importante vittoria in trasferta contro il Newcastle, grazie ai gol di Emi Buendia e Ollie Watkins. Questo risultato permette alla squadra di mantenere alta la pressione sui vertici della Premier League. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole per Villa, rafforzando la posizione in classifica e confermando il buon momento della squadra.

2026-01-25 18:00:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’Aston Villa ha mantenuto la pressione ai vertici della Premier League con i gol di Emi Buendia e Ollie Watkins che hanno regalato una vittoria schiacciante al Newcastle. Villa è arrivato a pari punti con il Manchester City al secondo posto con una vittoria combattuta basata su un brillante contropiede. Buendia si è piegato con un tiro dalla distanza perfetto per il 13esimo gol stagionale di Villa, arrivato da fuori area. E poi, mentre il Newcastle lanciava gli uomini in avanti, l’attaccante inglese Watkins sferrò un colpo di testa di classe in un angolo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

