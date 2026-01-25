L’Emil Banca va di fretta A Colorno per sognare

L’Emil Banca Bologna si prepara alla penultima trasferta di campionato, sfidando Pieve alle 14:30 a Colorno. La partita, valida per la serie B, rappresenta un’occasione importante per la squadra di affrontare con impegno questa fase della stagione. Un incontro che richiede concentrazione e determinazione, in un contesto che vede i biancoblù impegnati a consolidare la propria posizione in classifica.

Ultima di andata per Emil Banca Bologna e Pieve attese alle 14,30 dal campionato di serie B. L’Emil Banca sarà di scena a Colorno in casa della formazione ducale cadetta. Reduce dalla vittoria nel derby con Pieve, il Bologna prova a continuare la scalata. La vittoria di Rovato e nella stracittadina hanno riportato l’Emil Banca al secondo posto a -1 dalla capolista Brixia. Colorno è avversaria da non sottovalutare come sottolinea il coach Andrea Balsemin. "Affrontiamo una rivale importante che ha dei punti di forza in molti reparti e quest’anno ha dato del filo da torcere anche alle squadre di alta classifica – conferma il tecnico –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

