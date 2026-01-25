L’eletrodotto va avanti la Tomasucci perde anche davanti al Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto nuovamente la richiesta di sospensione dell’elettrodotto presentata dalla Tomasucci, confermando la prosecuzione dei lavori. Dopo la decisione del Tar di ottobre 2025, l’azienda ha tentato di bloccare l’avanzamento dell’impianto fotovoltaico da 4,9 megawatt in località Campanara, inclusa la rete interrata. La vicenda evidenzia le difficoltà legate alle autorizzazioni e alle procedure di realizzazione di infrastrutture energetiche.

Tomasucci ci riprova, ma incassa un nuovo no: il Consiglio di Stato non ferma l'elettrodotto. Dopo la sconfitta al Tar dell'ottobre 2025, l'azienda (foto) tenta il colpo in alto chiedendo di sospendere la sentenza (e quindi di fermare il cantiere) per l'impianto fotovoltaico da 4,9 megawatt previsto in località Campanara e il relativo elettrodotto interrato, che passa nella sua proprietà, necessario per collegarlo alla rete. Risposta dei giudici: no, il pregiudizio lamentato è di tipo meramente patrimoniale. E i cantieri vanno avanti. È il secondo stop, questa volta firmato dal Consiglio di Stato, che con l'ordinanza del 23 gennaio 2026 respinge la richiesta di sospendere la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche.

