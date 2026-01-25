Legge di Bilancio 2026 e sostenibilità guardare al futuro tutelando il presente

Da ildenaro.it 25 gen 2026

La Legge di Bilancio 2026 si propone di favorire uno sviluppo sostenibile attraverso investimenti nella transizione ecologica e digitale. La manovra mira a ridurre le disuguaglianze e combattere la povertà, ponendo le basi per un futuro più equilibrato e rispettoso dell’ambiente. Un approccio che tutela il presente e guarda con attenzione alle sfide di domani, promuovendo un progresso equilibrato e inclusivo.

Transizione ecologica e digitale, riduzione delle disuguaglianze e lotta alla povertà nella Manovra varata. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: Guerra (PD), Mennuni (FDI) e Leonardi (Univ. Milano). In studio Manieri e Viettone. VIDEO   120126 lunedì  12 gennaio 2026 Tempo di lettura:  1  min Si apre un nuovo anno e proviamo a leggere la Legge di Bilancio 2026 con uno sguardo di medio e lungo periodo: quanto riesce davvero a orientare il Paese verso una gestione sostenibile delle risorse naturali e umane? Quali scelte favoriscono la  transizione ecologica e digitale, la  riduzione delle disuguaglianze  e la  lotta alla povertà? In che misura incentiva energia pulita e mobilità verde, quale sostegno alle imprese innovative, come promuoviamo prosperità e benessere per le presenti e future generazioni? Cosa manca per una politica di bilancio più orientata alla sostenibilità e ai diritti delle persone? Ad Alta Sostenibilità, in onda lunedì 12 gennaio alle 12.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Cascina, approvato il Bilancio di previsione 2026: continuità, dinamismo e sostenibilità al centroIl consiglio comunale di Cascina ha approvato il Bilancio di previsione 2026, un documento che riflette la volontà di mantenere stabilità e sviluppo sostenibile.

Legge di Bilancio 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è legge dal 1° gennaioLa Legge di Bilancio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, dopo l’approvazione definitiva, entra in vigore dal 1° gennaio 2026.

Legge di Bilancio 2026: cosa prevede

Gli incentivi alle imprese in Legge di Bilancio 2026La Legge di bilancio 2026 introduce l’iperammortamento 2026/2028 e proroga i crediti ZES, ZLS e Design, la Sabatini e i contratti di sviluppo. ecnews.it

legge di bilancio 2026Legge di Bilancio 2026: tutte le novità per i progettisti, in pillole e approfondimentiAnche gli edifici regolarizzati mediante il primo, secondo o terzo condono edilizio possono beneficiare delle leggi di semplificazione introdotte dalle regioni per favorire la rigenerazione urbana. professionearchitetto.it

