Legge di Bilancio 2026 e sostenibilità guardare al futuro tutelando il presente

La Legge di Bilancio 2026 si propone di favorire uno sviluppo sostenibile attraverso investimenti nella transizione ecologica e digitale. La manovra mira a ridurre le disuguaglianze e combattere la povertà, ponendo le basi per un futuro più equilibrato e rispettoso dell’ambiente. Un approccio che tutela il presente e guarda con attenzione alle sfide di domani, promuovendo un progresso equilibrato e inclusivo.

Transizione ecologica e digitale, riduzione delle disuguaglianze e lotta alla povertà nella Manovra varata. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: Guerra (PD), Mennuni (FDI) e Leonardi (Univ. Milano). In studio Manieri e Viettone. VIDEO 120126 lunedì 12 gennaio 2026 Tempo di lettura: 1 min Si apre un nuovo anno e proviamo a leggere la Legge di Bilancio 2026 con uno sguardo di medio e lungo periodo: quanto riesce davvero a orientare il Paese verso una gestione sostenibile delle risorse naturali e umane? Quali scelte favoriscono la transizione ecologica e digitale, la riduzione delle disuguaglianze e la lotta alla povertà? In che misura incentiva energia pulita e mobilità verde, quale sostegno alle imprese innovative, come promuoviamo prosperità e benessere per le presenti e future generazioni? Cosa manca per una politica di bilancio più orientata alla sostenibilità e ai diritti delle persone? Ad Alta Sostenibilità, in onda lunedì 12 gennaio alle 12.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cascina, approvato il Bilancio di previsione 2026: continuità, dinamismo e sostenibilità al centroIl consiglio comunale di Cascina ha approvato il Bilancio di previsione 2026, un documento che riflette la volontà di mantenere stabilità e sviluppo sostenibile.

Legge di Bilancio 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è legge dal 1° gennaioLa Legge di Bilancio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, dopo l’approvazione definitiva, entra in vigore dal 1° gennaio 2026.

