L' eccellenza dei condimenti premiata al Mica 2026 | oro per azienda agricola cellinese

L’azienda agricola Tenute Arsieni di Cellino San Marco ha ricevuto il premio Oro al Mica 2026, il concorso internazionale dedicato ai condimenti di alta qualità. Questa riconoscenza evidenzia l’eccellenza dei prodotti dell’azienda, che si distingue per la cura e la qualità nella produzione di salse e condimenti. Il premio rappresenta un riconoscimento importante nel settore, attestando l’impegno e la professionalità dell’azienda nel valorizzare le eccellenze italiane.

CELLINO SAN MARCO - L'azienda agricola Tenute Arsieni, di Cellino San Marco, che ha ottenuto il prestigioso premio Oro al Mica, (Milan international condiments awards), contest internazionale che nasce con l'obiettivo strategico di valorizzare la produzione di condimenti e salse di alta qualità.

