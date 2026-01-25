Lecce-Lazio 0-0 pugliesi al quart’ultimo posto

Lecce e Lazio si sono affrontate senza reti nell’anticipo della 22ª giornata di Serie A, con un pareggio 0-0. La partita ha consentito ai biancocelesti di salire a 29 punti, mentre il Lecce si allontana dalla zona retrocessione, portandosi a 18 punti e superando la Fiorentina. La sfida si è svolta sotto lo sguardo delle contestazioni dei tifosi nei confronti del presidente Claudio Lotito.

Si chiude sullo 0-0 l'ultimo anticipo della 22esima giornata di serie A. Al via del Mare Lecce e Lazio non si fanno male a vicenda e conquistano un punto a testa, che permette ai biancocelesti di salire a quota 29, nel pieno della contestazione dei tifosi al presidente Claudio Lotito, e al Lecce di portarsi a 18, al quart'ultimo posto, staccando di un punto la Fiorentina terz'ultima.

