Al Via del Mare, Lecce e Lazio chiudono con uno 0-0 che lascia poche emozioni. La gara ha visto impegno da parte di entrambe le squadre, con alcune prestazioni distintive: Zaccagni si distingue per impegno, Taylor fatica a incidere, mentre Ramadani si conferma come elemento di lotta. Dia, invece, non riesce a trovare la via del gol. Un risultato che, per i pugliesi, rappresenta un passo importante in chiave salvezza, mentre per i biancocelesti

La Lazio non va oltre lo 0-0 al Via del Mare contro il Lecce. Un punto che può muovere la classifica in ottica salvezza per i pugliesi ma che certamente serve a poco alla squadra di Sarri, attualmente nona in classifica e decisamente distante dalla zona Europa. I biancocelesti sfiorano il gol vittoria con Taylor nel finale ma creano poco per meritare la vittoria. Una partita che è lo specchio della situazione attuale dei biancocelesti, una squadra in confusione e senza un vero punto di riferimento in campo. La strada per Sarri è sempre più in salita. Di seguito le pagelle del match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lecce-Lazio 0-0, le pagelle: Zaccagni (6) ci prova, Taylor (5) non spicca, Ramadani lotta (6,5), Dia (4,5)

Leggi anche: Milan-Lazio 1-0, le pagelle: Leao (7) decisivo, Maignan (7) ancora prodigioso, Dia (4,5) un'ombra, Zaccagni (7) ci prova in tutti i modi

Leggi anche: LIVE Alle 18 Lazio-Lecce: Sarri riparte da Isaksen-Dia-Zaccagni, Stulic al centro per Di Francesco

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Lecce-Lazio 0-0: Dia non punge, Romagnoli risponde presente; Lecce e Lazio non si fanno male: arriva un avaro 0-0 al Via del Mare; Serie A: Lecce-Lazio 0-0; Serie A, Lecce-Lazio 0-0: video e highlights.

La Lazio di Sarri non punge e la svolta non arriva: solo 0-0 a LecceUna traversa per i giallorossi di Di Francesco nel primo tempo, al Via del Mare un pari senza acuti biancocelesti ... tuttosport.com

Lecce-Lazio termina 0-0: un pareggio avvincente senza vincitoriIl match tra Lecce e Lazio, disputato allo stadio Via del Mare, si conclude con un deludente 0-0. Questo risultato non soddisfa nessuna delle due squadre. La partita, valida per la 22esima giornata di ... notizie.it

Lecce-Lazio 0-0: Dia non punge, Romagnoli risponde presente ift.tt/CFPNQDo x.com

Quotidiano di Puglia. . Lecce-Lazio, torna l'appuntamento con Tornelli & Ritornelli, il format video in diretta di Nuovo Quotidiano di Puglia. L'analisi tattica, le pagelle, i commenti, le voci dei tifosi. Tutto in diretta dal Via del Mare. A cura di Giuseppe Andriani, con - facebook.com facebook