Le tre teste di Cerbero non fanno per una

A Firenze, il sistema di rilevamento delle soste ha multato una donna anziana e disabile, nonostante avesse esposto correttamente il tagliando. La tecnologia intelligente, infatti, non è riuscita a riconoscere il documento, evidenziando criticità nelle modalità di applicazione e interpretazione delle regole. Questa vicenda mette in luce le sfide e i limiti delle soluzioni automatizzate nel rispetto delle esigenze di tutte le categorie di cittadini.

Firenze, 25 gennaio 2026 – Multata da Cerbero, o chi per lui, perché nonostante sia anziana e disabile e avesse esposto il relativo tagliando della sua auto, peraltro registrata come vettura condotta da una persona fragile, il nuovo sistema (intelligente!) di rilevazione per i divieti di sosta in città non consente di ‘leggere’ il tagliando. Già chiamare l’auto-spia in dotazione alla polizia municipale con il nome di Cerbero, quello del cane a tre teste guardiano degli inferi, è esemplificativo della missione che gli è assegnata, ma almeno che tanta tecnologia pagata a caro prezzo con soldi pubblici e scopi punitivi non divenga l’ennesimo balzello per il cittadino-contribuente in regola con le leggi vigenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le tre teste di Cerbero non fanno per una Leggi anche: 18enne stuprata da tre ragazzi davanti al fidanzato durante una rapina nel parco di Tor Tre Teste a Roma: tre arresti Leggi anche: Roma, rapina e stupro ai danni di una 19enne a Tor Tre Teste: tre fermi La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Le 3 Razze di Cani che Non Hanno Paura di Niente Argomenti discussi: Under 19 Elite | Girone A | Tor Tre Teste - Grifone Gialloverde 0-3; Imminente avvio di lavori su via di Tor Tre Teste: l’impatto sulla viabilità; Tommy Paul tra le teste di serie che avanzano al terzo turno dell’Australian Open; False teste di Modigliani, lo scherzo del secolo diventa un podcast: ecco dove ascoltarlo. Le teste di Modì. Una favola vera, nuovo podcast Original RaiPlay SoundUn racconto sonoro che riapre una delle vicende più sorprendenti del Novecento italiano: quando tre sculture cambiarono la storia di Modigliani. (ANSA) ... ansa.it ‘Le teste di Modì’, 41 anni dopo: un podcast riaccende il mistero che scosse il mondo dell’arteUn podcast originale RaiPlay Sound ricostruisce il clamoroso caso delle teste di Modigliani emerse a Livorno nel 1984. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.