Le scelte I biancorossi cambiano modulo Angella in panchina c’è Megelaitis

Il Perugia adotta un nuovo assetto tattico con Tedesco in difesa a tre, estesa a cinque con le fasce occupate da Tozzuolo e Dell’Orco. La squadra cambia modulo, mentre Angella siede in panchina e al suo posto c’è Megelaitis. Questa modifica strategica mira a rafforzare la solidità difensiva e a migliorare l’equilibrio complessivo della formazione.

Il Perugia cambia: Tedesco passa alla difesa a tre, o meglio a cinque considerato il fatto che sulle fasce ci saranno Tozzuolo e Dell’Orco. "Calapai non c’è, Angella ha avuto una grossa influenza ma si allena da due giorni, sarà convocato e se avrò bisogno durante la partita so che potrò contarci. Riccardi, invece, ha avuto un problemino all’adduttore ma è tutto rientrato e giocherà". Giovanni Tedesco annuncia che ad Ascoli la squadra indosserà un altro vestito, ma ci tiene a precisare che sarà frutto di un lavoro svolto durante la settimana e non sarà un’improvvisazione. "La squadra in passato ha già giocato con il 3-5-2 e ci stiamo lavorando dalla ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La squadra. Angella e Montevago in panchina. Megelaitis ’scivola’ in difesaLa partita si presenta con alcune assenze e variazioni nell’undici titolare.

