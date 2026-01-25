le risorse contro il rischio idrogeologico

Le risorse destinate, per circa 3,5 milioni di euro, sono principalmente indirizzate alla riduzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio. Questi investimenti seguono l’alluvione di marzo, con l’obiettivo di prevenire future calamità e tutelare le comunità locali. La gestione efficace di queste risorse rappresenta un passo importante per migliorare la resilienza del territorio alle eventuali criticità legate alle alluvioni.

Investimenti per quasi tre milioni e mezzo di euro, quasi tutti legati alla riduzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio dopo l’alluvione dello scorso marzo. E’ quanto vale il piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028 per il Comune di Capraia e Limite, approvato nei giorni scorsi in consiglio comunale (nella foto, il sindaco Giunti). Il grosso delle opere è previsto per la prima annualità ossia entro l’anno: si parla di poco meno di tre milioni di euro (2.947.906,27 euro, per l’esattezza). L’intervento principale, da oltre 849mila euro, riguarda la messa in sicurezza di via di Castra interessata dallo smottamento dello scorso anno, a seguito delle intense precipitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

