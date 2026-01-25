Ecco le probabili formazioni di Juventus-Napoli, il match in programma all’Allianz Stadium. I tecnici stanno definendo le scelte di formazione in vista di questa importante sfida, con le rispettive strategie e possibili novità. Di seguito, le ipotesi di formazione per entrambe le squadre, aggiornate alle ultime indicazioni. L’articolo, pubblicato da ForzAzzurri, offre un’analisi dettagliata delle possibili scelte dei tecnici.

Tutto pronto per il match tra la Juventus di Spalletti e il Napoli di Conte. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la notte dello Stadium arriva in un momento complicato soprattutto per il Napoli, chiamato a fare i conti con assenze e condizioni fisiche precarie. Conte ritrova Giovane, appena tesserato, ma perde definitivamente Lang e Lucca, mentre restano in dubbio le condizioni dei portieri: Milinkovic-Savic ha accusato un risentimento muscolare e Meret non è ancora al top dopo il recente stop. In preallarme ci sono Contini e Ferrante. Davanti, invece, c’è una possibile risorsa in più: Lukaku, già visto in amichevole col Savoia, può rappresentare un’arma a gara in corso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli-Juventus probabili formazioni, le scelte di Conte e Spalletti

