Le prime parole di Stefano De Martino dopo la morte di papà Enrico | cosa ha detto sui social

A quasi una settimana dalla scomparsa di Enrico, suo padre, Stefano De Martino ha espresso sui social le sue parole di dolore e ricordo. In un messaggio sincero, il ballerino ha condiviso il suo stato d’animo, ricordando l’importanza della figura paterna nella sua vita. La comunicazione riflette un momento di riflessione e rispetto, offrendo ai fan uno sguardo autentico sulla sua esperienza personale.

A quasi una settimana dalla scomparsa di suo padre Enrico, Stefano De Martino ha condiviso pubblicamente il suo dolore. Lo ha voluto fare una frase breve, simbolica, che parla di eredità e memoria: " Il mio nome ha la voce di mio padre". Il conduttore di Affari Tuoi ha rilanciato la frase sui social, ricondividendo una storia pubblicata dall'artista Marcello Maloberti. Enrico De Martino è morto il 19 gennaio, all'età di 61 anni, dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti il giorno successivo nella chiesa di San Michele a Torre del Greco, nel massimo rispetto della privacy voluta da Stefano.

