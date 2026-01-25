Le prime pagine di oggi riportano diversi eventi di rilievo: un’ulteriore vittima tra le persone uccise dagli agenti federali negli Stati Uniti, il messaggio dell’ambasciatore italiano in Svizzera e un approfondimento sul grave caso di femminicidio avvenuto ad Anguillara. Questi aggiornamenti riflettono le notizie più importanti del giorno, offrendo un quadro completo delle vicende di attualità nazionale e internazionale.

Un'altra persona uccisa dagli agenti federali negli Stati Uniti, il richiamo dell'ambasciatore italiano in Svizzera e un grave sviluppo sul femminicidio di Anguillara Ci sono tre grosse notizie che occupano gran parte dello spazio un po’ su tutte le prime pagine dei quotidiani generalisti. La prima è l’uccisione di un’altra persona a Minneapolis, in Minnesota, da parte di agenti federali degli Stati Uniti, dopo quella del 7 gennaio (quella volta era stato un agente dell’ICE, l’agenzia anti-immigrazione, questa volta un agente della polizia di frontiera). Poi c’è la decisione del governo italiano di richiamare l’ambasciatore italiano in Svizzera, come gesto di protesta verso la Svizzera stessa – molto irrituale per la verità – per la scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana in cui è avvenuto il grave incendio di Capodanno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggiLe notizie di oggi includono le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia e i suoi sostenitori, il grave episodio di un ragazzo accoltellato a La Spezia, e le recenti tensioni legate alle proteste in Iran.

Le prime pagine di oggiLe prime pagine di oggi trattano i recenti dazi statunitensi imposti sui paesi europei, le manifestazioni in Danimarca e Groenlandia, e la scomparsa di Rocco Commisso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

RASSEGNA STAMPA 8 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine di martedì 20 gennaio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di giovedì 22 gennaio.

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 gennaio: la rassegna stampaLa Groenlandia con il dietrofront di Trump sui dazi ai Paesi dell'Ue e l'annuncio di un accordo con la Nato, il maltempo che ha flagellato il Sud Italia, gli sviluppi sulla questione Mercosur e su q ... tg24.sky.it

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 25 gennaio 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com

Buongiorno con le prime pagine di oggi #Frosinone #ciociariaoggi #FrosinoneCalcio #Notizie #CiociariaOggi #comunedifrosinone #regionelazio #Cassino #stellantisgroup #assaltobancomat #morteinbicicletta - facebook.com facebook

Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Dai Juve vinco con te”, “Spareggione”, “‘Il cuore di Conte è allo Stadium” #25gennaio x.com