Le pagelle della partita evidenziano il settimo sigillo stagionale di Tenkorang, insieme a una prestazione sicura di Anacoura, che si distingue per un'uscita poco ortodossa. Falbo, entrato in campo, dimostra prontezza e determinazione. Anacoura ottiene 6,5, contribuendo con interventi impegnativi prima della decisiva deviazione su Sannipoli. Un'analisi equilibrata delle prestazioni dei protagonisti in un contesto di partita intensa.

Anacoura 6,5. Una uscita poco ortodossa, agevola Starita, che però sbaglia la mira. Ha all’attivo un altro paio di interventi non difficilissimi, ma comunque impegnativi prima della deviazione decisiva su Sannipoli a tempo scaduto. Protagonista anche nell’azione del gol del pareggio. Corsinelli 6. Fatica ad entrare in partita. Nel tabellino finiscono una conclusione da dimenticare a metà del 1° tempo e un cross sbilenco. Dal 41’ st Da Pozzo, ng. Scaringi 6. Gioca al posto di Donati e si sacrifica quasi esclusivamente nella fase difensiva. Esposito 6,5. Oltre al lavoro di copertura difensiva, si fa vedere anche in zona gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Settimo sigillo in stagione per Tenkorang. Anacoura sicuro. Falbo entra ed è subito pronto

LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: settimo sigillo stagionale di un superlativo Van der Poel. Settimo un ottimo FontanaSegui la cronaca del Trofee Baal 2026 in diretta, con aggiornamenti sulle gare di ciclocross.

Megabox Settimo sigillo in campionatoIl Megabox Settimo ha ottenuto una vittoria nel campionato, superando 3-0 Eurotek.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Le pagelle. Settimo sigillo in stagione per Tenkorang. Anacoura sicuro. Falbo entra ed è subito pronto; Juve Stabia – Virtus Entella (1-0): Le pagelle ai calciatori gialloblù; Juve Stabia-Virtus Entella 1-0, le pagelle: la decide ancora Candellone, male Tiritiello; Lautaro, doppietta nell'ultima vittoria Inter a Udine. Per i bookies replica a portata di mano.

Le pagelle. Settimo sigillo in stagione per Tenkorang. Anacoura sicuro. Falbo entra ed è subito prontoSolini 7. Va vicino al bis dopo il gol segnato a Sestri Levante contro il Bra. Suo il colpo di testa su angolo di Rrapaj che, nella ripresa, costringe Avella ad una parata complicata. Ben oltre il ... sport.quotidiano.net

LE PAGELLE DI ROM L’Olimpia Milano domina a Tortona, ecco le pagelle di RealOlimpiaMilano sul settimo successo in fila in LBA. - facebook.com facebook