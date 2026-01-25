le note di rtc gli anniversari di mozart e verdi

In questa settimana di gennaio, Rete Toscana Classica dedica attenzione alle celebrazioni di importanti anniversari musicali, tra cui quelli di Mozart e Verdi. Un’occasione per riscoprire i capolavori di questi grandi compositori, attraverso approfondimenti e programmi dedicati. Rtc, in onda su Fm 93.300 e canale 720 del digitale terrestre, propone un percorso culturale che rende omaggio alle figure fondamentali della musica classica.

Ricorrenze importanti in questa settimana di gennaio su Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre). Tra i nostri consigli una cospicua proposta di musica di Bach e di Beethoven: la Missa solemnis oggi alle 18.40, cui seguirà Mahler alle 20.30 con la Sinfonia n.8 registrata dal vivo al Festival di Edimburgo. Domani ancora Mahler per il ciclo presentato da Quirino Principe, alle 18.40, e collegato all’ascolto della Sinfonia n. 9 diretta da Carlo Maria Giulini alle 20.30. Ecco la prima ricorrenza nel nome di Benjamin Britten a cinquant’anni dalla morte: Missa brevis per voci bianche e organo Te Deum A Hymn to the Virgin (alle 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it

