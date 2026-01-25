le maxi selezioni in corso pubblica amministrazione e caaf cercano rinforzi

Sono aperte le maxi-selezioni in Toscana per la campagna fiscale 2026. Caaf Cgil Toscana, in collaborazione con Caaf Cgil Quadrato Rosso, ricerca circa 100 operatori da assumere a tempo determinato in diverse sedi regionali. Questa iniziativa mira a rafforzare il supporto alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini durante la stagione fiscale. Le candidature sono aperte, con opportunità di inserimento in tutta la regione.

Empolese Valdelsa, 25 gennaio 2026 – In vista della campagna fiscale 2026, Caaf Cgil Toscana, società convenzionata con Caaf Cgil Quadrato Rosso, ha aperto la selezione per il reclutamento di circa 100 nuovi operatori che saranno assunti a tempo determinato negli uffici di tutta la regione. I candidati, al termine del percorso di formazione di 100 ore, propedeutico e del tutto gratuito, saranno in grado di raccogliere i documenti e compilare le dichiarazioni fiscali degli utenti che si rivolgeranno agli uffici del Caaf. La selezione per il corso, che al termine permette di ottenere un attestato di operatore fiscale, è aperta a studenti, laureati, laureandi o diplomati nell’area giuridico economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

