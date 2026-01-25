Le Mans-Dunkerque lunedì 26 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Fiducia nei Maritimes

Le Mans-Dunkerque, in programma lunedì 26 gennaio 2026 alle 20:45, vede le formazioni ufficiali, quote e pronostici. Dopo la promozione in Ligue 2, il Le Mans ha sorpreso tutti, attualmente al sesto posto, mostrando una buona continuità di risultati. La sfida si prospetta equilibrata, con fiducia nei “Maritimes”. Per analisi dettagliate e scommesse sportive, consulta le nostre previsioni e quote aggiornate.

Promosso in Ligue 2 quest'estate dopo essersi assicurato il secondo posto in National 1 la scorsa stagione, il Le Mans si aspettava di dover lottare per mantenere la categoria, tuttavia, le prestazioni degli uomini di Patrick Videira hanno superato ogni aspettativa, attestandosi attualmente al sesto posto in classifica, ben al di sopra delle altre squadre.

