Le Iene | Polonara ritrova la sua Dinamo Roberta Rei con un sopravvissuto del Mostro di Firenze

Le Iene tornano questa sera alle 21.20 su Italia 1 con nuovi servizi. Polonara riabbraccia la sua Dinamo, mentre Roberta Rei intervista un sopravvissuto del Mostro di Firenze. Veronica Gentili e Max Angioni conducono come sempre un approfondimento accurato su temi di attualità e cronaca, offrendo un’informazione puntuale e senza fronzoli.

Veronica Gentili e Max Angioni, come ogni domenica, tornano in prima serata dalle 21.20 su Italia 1 con un nuovo appuntamento de Le Iene, il programma di inchieste ideato da Davide Parenti. Nella puntata di stasera saranno attesi: Gabriel Garko, protagonista di Colpa dei Sensi, la nuova serie di Canale 5 in onda da venerdì 30 gennaio; la giornalista Alessia Tarquinio; l'ex attrice pornografica e politica Sandy Balestra. Achille Polonara rivede la Dinamo con Nicolò De Devitiis. Nicolò De Devitiis ha accompagnato Achille Polonara, tra i principali cestisti italiani, nel suo ritorno a Sassari e alla Dinamo, la squadra in cui aveva già militato fino al 2019.

